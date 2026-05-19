Конте потрудился в Наполи
Хватило на два сезона
около 1 часа назад
Антонио Конте / Фото - ФК Наполи
Главный тренер Наполи Антонио Конте покинет клуб по завершении срока своего контракта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
56-летний специалист сообщил о своем решении президенту клуба Аурелио Де Лаурентису месяц назад.
Конте покидает Неаполь с титулом чемпиона Италии и обладателем Суперкубка Италии.
Романо утверждает, что тренера может ждать второе пришествие в сборную Италии.
