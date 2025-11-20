Павел Василенко

Лионель Месси был признан лучшим игроком Барселоны XXI века по результатам опроса каталонского издания Sport.

Главный редактор газеты Джоан Вейльс лично прибыл в Майами, чтобы вручить трофей 38-летнему аргентинцу на тренировочной базе его нынешнего клуба. Из-за плотного графика Месси не смог присутствовать на церемонии в Мадриде. После вручения награды продемонстрировали видео, на котором болельщики Барселоны благодарят легенду за годы, проведенные в клубе и городе.

«Мы пережили вместе и хорошее, и плохое. В такой длинной карьере не всё может идти безоблачно – всегда бывают сложные моменты. Но Барселона – это мой дом, мое место, мои люди. Конечно, я вернусь. Я буду ходить на стадион как обычный болельщик, поддерживая команду и клуб», – сказал Месси.

Аргентинский форвард провел за Барселону 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 ассиста. В составе каталонцев он завоевал 35 трофеев, среди которых 10 чемпионств Испании и три титула клубного чемпиона мира.

Месси покинул «блаугранас» в 2021 году, перешел в ПСЖ, а с июля 2023 года выступает за Интер Майами. В октябре он подписал новый контракт с американским клубом.