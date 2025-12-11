Костюк назвал причины поражения Динамо от Фиорентины
Специалист проанализировал игру своей команды
около 1 часа назад
Исполняющий обязанности главного тренера Динамо Игорь Костюк прокомментировал поражение от Фиорентины (1:2) в пятом туре общего этапа Лиги конференций.
«В обоих таймах мы создавали достаточно моментов и быстрых атак, но, к сожалению, мы не доставляли мяч в зону завершения. Во втором тайме мы немного перестроились, акцентировали внимание на том, что нужно качественнее доставлять мяч в зону завершения. Вы видели, что было больше атак, но, к сожалению, не было качественного завершения, не было качественных передач в штрафную площадь.
Соперник воспользовался своими шансами, забил два мяча. Конечно, в зоне завершения там играли качественные игроки, и в результате этого они забили два мяча», – цитирует Костюка клубная пресс-служба.
Динамо занимает 29-е место в Лиге конференций, имея три очка.
В последнем туре соревнования киевляне 18 декабря примут Ноа из Армении.