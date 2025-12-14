И. о. главного тренера Динамо Игорь Костюк поделился мыслями после разгромной победы в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги против Вереса (3:0), а также ожиданиями от заключительной игры Лиги конференций против Ноа. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Постоянная ротация состава? Тут скорее «два в одном». Хочется и увидеть возможности, и, как вы знаете, у нас очень плотный график, поэтому нужно делать ротацию. Я считаю, что у нас игроки высокого уровня, и они все должны поддерживать этот уровень в играх.

Заключительный матч Лиги конференций, который не будет иметь турнирного значения? Наш клуб имеет имя, поэтому мы не имеем права выходить на эту игру равнодушными, даже если она ничего не решает. Есть честь клуба, которую мы должны защищать.

Несмотря на то, что «Ноа» — это армянская команда, по сути, там играют одни легионеры. Армянские игроки там только на замене. Мы должны выходить на матч с максимальной концентрацией и защищать лицо клуба.