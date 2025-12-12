И. о. главного тренера Динамо Игорь Костюк прокомментировал второй тайм матча пятого тура общего этапа Лиги конференций против Фиорентины (1:2). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Конечно, мы изучали соперника, и статистика — вещь упертая. Она дала нам во втором тайме повод играть немного агрессивнее, потому что мы понимали, что по статистике во второй половине, особенно в начале, «Фиорентина» ослабляет. Мы этим воспользовались, перехватили инициативу, забили гол и имели много предпосылок для скоростных атак. Мы их проводили, но не было качественного завершения и передач в завершающую зону.

Мы понимали и видели, что наставник «Фиорентины» изменил тактику, но мы уже проигрывали 1:2 и шли в атаку большими силами. При этом счете соперник не создавал моментов у наших ворот.