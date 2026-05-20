Главный тренер Динамо Игорь Костюк поделился ожиданиями от финала Кубка Украины против ФК Чернигов. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Мы много говорили в коллективе на эту тему. Это финал, и команды выйдут на поле с настроением одержать победу. Очевидно, что в финал случайно не выходят.

Мы хорошо знаем, на что способен наш соперник, поэтому настраиваемся максимально. Все понимают важность этого матча.

Чернигов - это организованная команда, которая заслуживает уважения. Несмотря на это, я считаю, что опыт наших игроков сыграет ключевую роль в этом противостоянии, - сказал Костюк.