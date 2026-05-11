В Чернигове состоялась презентация нового Кубка Украины по футболу. Мероприятие прошло в торговом центре в праздничной атмосфере, где в течение дня болельщики могли увидеть трофей вживую и сделать памятные фото.

Именно Чернигов стал первой остановкой тура трофея. Уже на этой неделе главный кубок будет представлен еще и во Львове, где фанаты также смогут присоединиться к мероприятиям накануне финала Кубка Украины сезона 2025/2026.

Решающий матч турнира состоится 20 мая на стадионе Арена Львов. За почетный трофей будут бороться ФК «Чернигов» и «Динамо» Киев.