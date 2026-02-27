Главный тренер Динамо Игорь Костюк подвел итоги стартового матча 18 тура УПЛ против Эпицентра. Его слова приводит Dynamo.kiev.ua.

Мы планировали забить первыми, ведь после этого соперник раскрывается, и у нас появляются свободные зоны. То, что мы наигрываем - быстрые переходы, и сегодня мы это воплотили на поле. Тот план на игру, который у нас был, сработал. Такая победа добавляет уверенности.

Мы подчеркиваем игрокам важность быстрой перестройки на поле, когда мы теряем мяч. Важна реакция на эту потерю - нельзя давать сопернику быстро разгонять атаки. Нужно быстро возвращаться, закрывать свободные зоны. Поэтому фактически не даем создавать моменты, - рассказал Костюк.