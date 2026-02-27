Главный тренер Динамо Игорь Костюк прокомментировал победу в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги против Эпицентра (4:0) и рассказал о причинах отсутствия в заявке защитников Алиу Тиаре и Владислава Дубинчака. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Никаких нюансов подготовки к раннему матчу, просто обеда нет. Позавтракали – и сразу на игру.

Мы забили гол еще в первом тайме. Во втором тайме соперник открылся, появились свободные зоны, и за счет этого то, что мы планировали делать, то, что мы нарабатывали, сегодня воплотили. На быстрых переходах из обороны в атаку забили три мяча, а могли забить еще.

Дубинчак еще травмирован после сборов, сейчас восстанавливается. Тиаре был травмирован, на прошлой неделе он только вернулся к группе.