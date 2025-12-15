И. о. главного тренера Динамо Игорь Костюк подвел итоги матча 16-го тура украинской Премьер-лиги против Вереса (3:0) а также рассказал о своем будущем. Слова специалиста передает Telegram-канал «Футбольный сектор».

Я не первый день, как говорят, «сижу на этом стуле». Главное для меня в этой ситуации — это обратная связь от игроков. Это самое важное.

Что касается заигрывания молодежи. Это наша академия, и мы должны больше привлекать собственных воспитанников. Они — наше будущее, они хорошо понимают наши требования, и для клуба это очень важно.

Григорий Михайлович заходил в раздевалку, сказал слова благодарности и поддержки команде. Для нас это действительно важно.

Что касается Диалло. Пока что у него нет возможности играть за нашу команду. Вопрос находится в процессе, будем решать дальше.

Статус «и. о.»? Я делаю всё, что от меня зависит, и работаю с командой. А все решения — за руководством клуба.