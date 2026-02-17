Сергей Разумовский

Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк выступил с комментарием по поводу последних слухов вокруг будущего форварда команды Владислава Бленуце. Как сообщает Tribuna.com, наставник четко обозначил текущую ситуацию по футболисту.

По словам Костюка, Владислав Бленуце продолжает оставаться частью коллектива Динамо, находится в распоряжении команды, имеет действующий контракт и вместе со всеми готовится к следующим матчам в чемпионате. Тренер акцентировал, что нападающий остается полноправным игроком киевлян.

Он – игрок нашей команды, у него контракт с нашим клубом, и он находится в расположении команды и готовится к чемпионату. Игорь Костюк

В ходе общения с представителями медиа Игорь Костюк также прокомментировал слухи о возможном переходе Бленуце в другой клуб, которыми уже некоторое время интересуется футбольная общественность. Главный тренер еще раз подтвердил, что на данный момент игрок остается в системе Динамо. «У него контракт с нашим клубом», – резюмировал Костюк, развеяв сомнения по поводу текущей ситуации с форвардом.

