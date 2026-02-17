Один из лидеров Динамо Киев — Николай Шапаренко — может оказаться в центре трансферного внимания уже следующим летом, сообщает TransferFeed. Несмотря на то, что 27-летний полузащитник недавно продлил контракт со столичным клубом, интерес со стороны европейских команд только усиливается.

По информации иностранных источников, за украинцем внимательно следит один из представителей верхушки Серии А. Зимой потенциальный переход был невозможен из-за закрытия трансферного окна в Италии, однако в межсезонье ситуация может получить конкретное развитие.

Зимой к Динамо с конкретным предложением по Шапаренко выходила Жирона, но оно было отклонено руководством киевского клуба.

Шапаренко уже несколько сезонов является системообразующим игроком киевлян. Он задает темп в центре поля, активно участвует в создании атак и стабильно влияет на результат команды. В составе первой команды Динамо полузащитник провел 230 матчей, в которых отметился 32 голами и 41 результативной передачей. Вместе с бело-синими он дважды становился чемпионом Украины, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Прогресс на клубном уровне позволил футболисту закрепиться и в сборной Украины по футболу. В национальной команде он регулярно получает вызовы и имеет в своем активе 48 матчей на международном уровне.

Станет ли это лето определяющим в карьере одного из лидеров киевлян — будет зависеть от конкретного предложения и позиции Динамо.