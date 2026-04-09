Денис Седашов

ПСЖ одержал победу над Ливерпулем в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок на стадионе Парк де Пренс завершился со счетом 2:0 в пользу парижан.

Хозяева вышли вперед уже на 11-й минуте. Дезире Дуе совершил сольный проход, обыграв нескольких защитников, и пробил с линии штрафной площадки. После рикошета мяч оказался в сетке ворот мерсисайдцев.

Во втором тайме команда Луиса Энрике удвоила преимущество. На 65-й минуте Жуан Невес вывел Хвичу Кварацхелию на свидание с голкипером, и вингер технично перебросил вратаря Ливерпуля.

Напомним, украинский защитник парижан Илья Забарный провел этот поединок на скамейке запасных.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

ПСЖ — Ливерпуль 2:0

Голы: Дуе 11, Кварацхелия 65

Ответная игра состоится 14 апреля в Англии.

