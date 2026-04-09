Крах мерсисайдцев в Париже. ПСЖ обыграл Ливерпуль в Лиге чемпионов
В составе французской команды голы забили Дуэ и Кварацхелия
около 1 часа назад
ПСЖ одержал победу над Ливерпулем в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов. Поединок на стадионе Парк де Пренс завершился со счетом 2:0 в пользу парижан.
Хозяева вышли вперед уже на 11-й минуте. Дезире Дуе совершил сольный проход, обыграв нескольких защитников, и пробил с линии штрафной площадки. После рикошета мяч оказался в сетке ворот мерсисайдцев.
Во втором тайме команда Луиса Энрике удвоила преимущество. На 65-й минуте Жуан Невес вывел Хвичу Кварацхелию на свидание с голкипером, и вингер технично перебросил вратаря Ливерпуля.
Напомним, украинский защитник парижан Илья Забарный провел этот поединок на скамейке запасных.
Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
Голы: Дуе 11, Кварацхелия 65
Ответная игра состоится 14 апреля в Англии.
Поделиться