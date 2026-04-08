Голы Альвареса и Серлота принесли Атлетико победу над Барселоной
около 2 часов назад
Барселона уступила на Камп Ноу мадридскому Атлетико в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов.
Ключевой эпизод матча произошел на 44-й минуте. Защитник сине-гранатовых Пау Кубарси получил красную карточку после вмешательства системы VAR.
Сразу после этого Хулиан Альварес реализовал штрафной удар, попав в верхний угол ворот. Во втором тайме мадридцы удвоили преимущество. На 70-й минуте Александер Серлот после передачи Маттео Руджери нанес точный удар из пределов штрафной площадки.
Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
Барселона – Атлетико – 0:2
Голы: Альварес, 45, Серлот, 70
Удаление: Кубарси (44, грубая игра)
Ответный матч состоится 14 апреля в Мадриде.
В УЕФА объявили минуту молчания на матчах еврокубков в память о Мирче Луческу.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04