Павел Василенко

Бастиан Швайнштайгер оказался под шквалом критики в Германии после новостей о разводе с Аной Иванович. Их девятилетний брак подходит к концу – заявление на развод, оформленное сербской экс-теннисисткой, уже находится в суде. Но больше всего возмущение вызвало поведение Бастиана, которое в медиа называют откровенно трусливым.

По данным немецких СМИ, бывшая звезда футбола избегает любых встреч со своей женой – женщиной, с которой прожил более одиннадцати лет и воспитывает троих детей. Несмотря на это, именно Швайнштайгера считают виновным в крушении отношений – из-за его внебрачного романа.

«Анна подала на развод несколько дней назад. Всё происходит через адвокатов – они даже не хотят видеть друг друга в суде», – сообщил источник газете Bild.

Отмечается, что Иванович получила все, чего просила, а Бастиан без возражений согласился на предложенное разделение имущества.

«Швайнштайгер не имел претензий по поводу имущества. Анна живет с детьми на Майорке и подала заявление на полную опеку. Она очень болезненно переживает ситуацию, хочет лишь как можно быстрее закрыть этот вопрос и двигаться дальше. Она часто бывает в Белграде, где родственники и друзья поддерживают ее», – добавляет Bild.

В свою очередь 41-летний Бастиан, по словам источника, воспринял развод на удивление спокойно.

«В отличие от Ани, он не очень расстроен. Наслаждается отношениями с новой девушкой и старается избегать любых встреч с Иванович. Делает все возможное, чтобы этого не произошло».

Швайнштайгер – легенда Баварии, бывший игрок Манчестер Юнайтед и Чикаго, чемпион мира 2014 года. Завершил карьеру в 2019-м.

Иванович – один из символов мирового тенниса: в 2008-м она выиграла «Ролан Гаррос», стала первой ракеткой мира и получила статус одной из самых популярных спортсменок планеты. Завершив карьеру в 29 лет, она посвятила себя семье и заработала миллионы не только на кортах, но и на рекламных контрактах.