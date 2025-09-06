Экс-полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер раскритиковал действия национальной команды в матче против Словакии, который завершился поражением 0:2. Об этом сообщает издание Bayern & Germany.

«Мне жаль, но я ни на минуту не верил, что мы победим. Это тяжелое поражение, мы были действительно ужасны. Мы ошибались в простых передачах, не создавали никакой угрозы у ворот соперника. Наш язык тела после того, как мы пропустили и начали проигрывать 0:1, просто исчез.

Если вы хотите что-то выиграть, нужно показывать характер. Игроки должны осознать, что это было плохо. Сегодня я не чувствовал никакой опасности. Тренер может говорить хоть всю ночь, но игроки должны сами это понять.

Если мы будем играть так, как со словаками, нам нужно будет иметь много удачи, чтобы квалифицироваться на чемпионат мира», – сказал Швайнштайгер.