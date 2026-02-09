Павел Василенко

Криштиану Роналду снова оказался в центре футбольного внимания – на этот раз из-за перечня условий, которые он выдвинул руководству Аль-Насра для продолжения карьеры в Саудовской Аравии. По информации источников, близких к клубу, португалец четко очертил свои требования как на завершение текущего сезона, так и на следующую кампанию.

Прежде всего Роналду настаивает на полном восстановлении управленческих полномочий Жозе Семеду и Шимау Коутиньо, с гарантией отсутствия любого внешнего вмешательства в их работу. Именно стороннее давление, по данным инсайдеров, стало одной из главных причин напряженности в клубе ранее.

Отдельным пунктом идет требование существенно усилить финансовую поддержку спортивного проекта, чтобы Аль-Наср мог реально бороться за трофеи. Как капитан команды, Роналду также хочет четкой и публичной позиции клуба, которая бы защищала его и руководство от постоянной критики и информационных атак.

На следующий сезон ожидания еще амбициознее. Португалец требует прозрачной структуры управления, конкретных механизмов поддержки и трансферов на уровне прямых конкурентов. Он также настаивает на сохранении своих нынешних полномочий в рамках проекта – именно этот пункт вызвал больше всего споров.

Дополнительным сюрпризом стало желание Роналду продлить контракт с главным тренером Жорже Жезусом, которому он полностью доверяет. В клубе мнения разделились: одни считают, что влияние и статус Роналду оправдывают такие условия, другие предостерегают – ни один игрок не должен быть больше клуба. Согласится ли Аль-Наср на эти требования, покажет время, но очевидно одно: даже сейчас Роналду продолжает диктовать правила игры.