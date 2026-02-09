SEO описание



Будущее Криштиану Роналду в Аль-Насре оказалось под вопросом, португальца всё чаще связывают с продолжением карьеры в МЛС. Переезд в США является наиболее вероятным сценарием в случае ухода нападающего из саудовского клуба.

В последнее время Роналду пропустил два матча чемпионата Саудовской Аравии — против Аль-Рияда и Аль-Иттихада, что вызвало разговоры о его бойкоте. Ранее появлялась информация о недовольстве футболиста подходом Суверенного фонда Саудовской Аравии к управлению Аль-Насром по сравнению с конкурентами. Также отмечалось, что, по мнению Роналду, клубу мешают в борьбе за чемпионство.

Кроме того, сообщалось о негативном отношении португальца к переходу Карима Бензема в Аль-Хилаль, что, по его убеждению, вредит конкуренции в лиге. По другим данным, Роналду был готов сыграть против Аль-Иттихада, если бы клуб погасил задолженность по зарплате.

На фоне этой ситуации букмекеры оценили вероятные варианты продолжения карьеры 41-летнего нападающего. Наименьшие коэффициенты получили клубы МЛС, тогда как возвращение в Европу рассматривается как менее вероятное.

Следующий клуб Роналду по версии букмекеров: