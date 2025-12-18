Сергей Разумовский

В шестом туре общего этапа Лиги конференций Кристал Пэлас и КуПС сыграли вничью 2:2. Хозяева быстро вышли вперед: уже на 5-й минуте Уче открыл счет, и с этим минимальным лидерством английская команда ушла на перерыв.

После отдыха КуПС резко добавил и перевернул игру за несколько минут: на 50-й Пажишек сравнял, а на 53-й Сиссе вывел гостей вперед. Ситуация для гостей усложнилась, когда Антви получил красную карточку. И фаворит использовал большинство – Девенни установил итоговый счет 2:2.

К вашему вниманию обзор матча.

Кристал Пэлас набрал десять очков в турнирной таблице и занял итоговое десятое место. Англичанам теперь предстоит сыграть дополнительный раунд плей-офф.

Лига конференций. Общий этап, шестой тур

Кристал Пэлас – КуПС 2:2

Голы: Уче, 5, Девенни, 76 – Пажишек, 50, Сиссе, 53

Кристал Пэлас: Бенитес, Кинг (Нкетиа, 77), Лерма (Гэй, 64), Канво, Соса (Митчелл, 64), Девенни, Родни, Бенамар (Хьюз, 63), Эссе, Уче (Матета, 77), Дрейкс-Томас

КуПС: Крайдль, Хямялайнен (Рикардо, 66), Сиссе, Мьеттинен, Антви, Рооппи, Арифи, Оксанен, Саволайнен, Пажишек (Конате, 77), Пеннанен (Туре, 66)

Предупреждения: Соса (2), Эссе (39), Гэй (80)

Удаление: Антви (73)