Павел Василенко

Полузащитник Кривбаса Денис Кузик перейдет в черкасский ЛНЗ. Как сообщает инсайдер Игорь Бурбас, стороны договорились о трансфере 22-летнего хавбека. Сумма перехода и срок соглашения с игроком пока неизвестны.

Кузик провел 30 матчей в сезоне 2024/25 за Кривбас, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

ЛНЗ финишировал на 12-м месте в турнирной таблице УПЛ.

Несколько дней назад черкасскую команду возглавил экс-тренер львовского Руха Виталий Пономарев.