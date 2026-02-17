Генеральный директор Кривбасса Владимир Баенко объяснил, какой будет трансферная политика клуба в отношении футболистов с украинским паспортом в текущий межсезонье. Комментарий руководителя опубликовала пресс-служба криворожцев.

Что касается футболистов с украинским паспортом, есть один четкий ответ. Много вопросов от наших болельщиков. Сейчас хотелось бы сказать: если мы берем какого-то украинского футболиста не из нашей академии, то тем самым закрываем двери перед нашими игроками - дебютировать и играть в команде.

Было принято решение, что в дальнейшем мы будем рассчитывать только на игроков, которые будут переходить как минимум из «Кривбаса» U-19 в первую команду. Это наша перспектива, мы видим в этом наше будущее.

Я понимаю, болельщикам это трудно понять, почему именно так. Но нужно набраться терпения, нужно доверять. И нужно двигаться вперед именно с этими игроками. В будущем мы будем достигать максимальных результатов в чемпионате Украины.