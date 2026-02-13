В Кривбассе очень довольны проведенными сборами в Испании
Ван Леувен сказал всё, что думает о подготовке
около 3 часов назад
Главный тренер Кривбаса Патрик ван Леувен подвел итоги подготовительного сбора, который команда провела в Испании, а также поделился своими впечатлениями от контрольного матча против Сонгдала (2:1) и подвел итоги сборов в Испании. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.
Думаю, первые два спарринга дали нам много информации о физической работе, которую нужно было выполнить. Мы играли с двумя командами, которые были очень сильны физически, а также много двигались. Это дало нам много информации о том, куда нужно стремиться, и, я думаю, что после первых двух матчей мы начали играть в футбол. Провели неплохие спарринги с корейцами и китайцами. С этого момента команда начала расти. Было интереснее наблюдать за молодыми футболистами, которые участвовали во всех поединках.
Думаю, Джозеф Джонс хорошо адаптируется, и это также благодаря тому, что в нашей команде есть несколько испаноязычных игроков, поэтому ему легко общаться на своем языке, а также знакомиться с украинскими футболистами. Так что, я думаю, он хорошо справляется. Джонс - скромный парень, но постоянно общается с другими игроками команды. Как я уже сказал, он хорошо адаптируется, и это хороший старт для него – забить гол за «Кривбасс».
У нас был очень хороший сбор, также благодаря погоде. Мы не пропустили ни одной тренировки. Благодаря этому могли работать ежедневно на улице. Совмещали это с работой в тренажерном зале. В целом у нас был хороший сбор здесь, на юге Испании, и у нас были правильные соперники, чтобы подготовиться ко второй части сезона.
Мы ежедневно следим за погодой в Украине, поэтому это одна из проблем, с которой мы столкнемся по приезду. Если температура немного повысится, наша деятельность будет более… как бы это сказать, более четкой. Сейчас все еще ждем актуальную информацию об этом.
