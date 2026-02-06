Сергей Разумовский

Кривбасс сообщил об уходе центрального защитника Бакари Конате и поблагодарил футболиста за время в команде. 22-летний малиец будет выступать в Израиле за Маккаби Нетания. Как отмечает пресс-служба клуба, стороны достигли договоренности по полноценному трансферу игрока.

Конате присоединился к криворожскому клубу в июле 2024 года и провел в составе красно-белых полтора года. За этот период защитник сыграл 30 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. В УПЛ на его счету 28 поединков и 1 гол, еще дважды он выходил на поле в Кубке Украины. В Кривбассе пожелали Конате дальнейшего прогресса, стабильной игры и успехов в новом клубе и вообще в продолжении карьеры.

Кривбасс параллельно объявил о подписании еще одного легионера.