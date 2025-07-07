Павел Василенко

Кривбасс официально сообщил о подписании 20-летнего бразильского левого защитника Тьяго Боржеса.

С футболистом подписан контракт сроком на четыре года, сообщает официальный сайт криворожского клуба.

В прошлом сезоне чемпионата Бразилии провёл за Америка Минейро U-20 19 матчей во всех турнирах. Также имеет опыт игры на позиции левого полузащитника.

Кривбасс в прошлом сезоне стал пятым в УПЛ под руководством Юрия Вернидуба, который покинул клуб после завершения чемпионата. Новым наставником стал Патрик ван Леувен.

Новую кампанию криворожская команда начнёт с матча против Колоса (1 августа).