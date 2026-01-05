Кривбасс получил нового тренера
Клуб сделал заявление

37-летний экс-игрок Кривбаса Валерий Федорчук вошел в тренерский штаб Патрика ван Леувена. Об этом сообщает пресс-служба криворожского клуба.
«Поздравляем Валерия Юрьевича с возвращением в Кривой Рог и желаем успехов на новом этапе карьеры», – говорится в заявлении клуба.
Кроме криворожской команды, Федорчук также выступал за Днепр, Львов, Карпаты, Волынь, киевское Динамо, Верес, Рух, Мариуполь и латвийскую Ригу.
В настоящее время Кривбасс занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 26 очков в 16 матчах.
