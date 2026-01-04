Кривбасс объявил первых соперников на зимнем учебно-тренировочном сборе, сообщает пресс-служба клуба. 15 января команда Патрика ван Леувена сыграет с Мидтьюлланном, а 19 января запланирован товарищеский матч с Орхусом. Время начала игр будет сообщено дополнительно.

В первой части сезона Орхус уверенно лидирует в чемпионате Дании, а Мидтьюлланн отстает от него на четыре очка, занимая вторую строчку. Мидтьюлланн также выступает в Лиге Европы, где идет на втором месте в общем этапе.

Зимние сборы Кривбасса пройдут в Испании с 9 января до 13 февраля. Во время подготовки команда проведет семь-восемь контрольных поединков.

После 16 туров Кривбасс набрал 26 очков и занимает пятую позицию в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.

