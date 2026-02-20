Криворожский Кривбасс официально сообщил о кадровом укреплении тренерского штаба первой команды. К ассистентам Патрика ван Леувена присоединился 49-летний испанский специалист Доминго Марин.

Пополнение в тренерском штабе главного тренера Кривбаса. Ассистент Патрика ван Леувена — 49-летний тренер Домінго Марін. Специалист имеет более 15 лет опыта работы в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. ФК Кривбас приветствует нового специалиста в нашей большой красно-белой семье, — сообщает пресс-служба клуба.

Доминго Марин родился 11 ноября 1976 года в Барселоне. Имеет тренерскую лицензию УЕФА, а также лицензию спортивного директора, полученную в 2022 году. В 2017 году получил степень магистра спортивного менеджмента.

Среди ключевых направлений его работы — организация стандартных положений, развитие лидерских качеств и коммуникации в команде, методология тренировочного процесса, скаутинг соперников и развитие футболистов от академии до взрослого уровня.

После 16 туров текущего сезона Украинской Премьер-лиги Кривбасс занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. Свой следующий матч в УПЛ Кривбасс проведёт в субботу, 21 февраля, в 15:30 — против харьковского Металлиста 1925.