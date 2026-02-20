Бывший главный тренер Тоттенхэма Анге Постекоглу поделился своим мнением о специфике работы в Манчестер Юнайтед. В интервью ESPN австралийский специалист подчеркнул, что именно этот клуб является самым сложным местом для тренерской деятельности в мировом футболе из-за беспрецедентного уровня давления.

Нужен человек, который, будучи тренером, способен выдержать 100 пресс-конференций в год, выиграть 10 матчей и проиграть один — и быть разорванным на части за это единственное поражение, — отметил Постекоглу в комментарии ESPN.

По словам специалиста, в Манчестер Юнайтед каждый результат рассматривается под микроскопом, а ожидания болельщиков и медиа остаются максимальными независимо от обстоятельств.

Стоит отметить, что в сезоне 2024/2025 Тоттенхэм под руководством Постекоглу одержал победу в Лиге Европы, обыграв в финале именно Манчестер Юнайтед.

В настоящее время обязанности главного тренера красных дьяволов выполняет Майкл Каррик, который был назначен на должность главного тренера больше месяца назад.