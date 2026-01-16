Экс-игрок Реала скептически оценил перспективы каталонцев в Европе

Бывший полузащитник Реала и сборной Германии Тони Кроос поделился мнением о шансах Барселоны на успех в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Барселона не выиграет никаких международных титулов. По крайней мере, мне так кажется. В неудачный день для Педри, Ямаля или Рафиньи любая команда может создать проблемы Барселоне и выбить её из Лиги чемпионов, заявил Кроос в эфире подкаста Einfach mal Luppen.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Барселона провела шесть матчей, в которых одержала три победы, потерпела два поражения и один раз сыграла вничью. После этого команда занимает 15-е место в таблице общего этапа турнира.

Следующий матч в Лиге чемпионов сине-гранатовые проведут 21 января. В этот день Барселоне предстоит выездная встреча с пражской Славией.

Вчера, 15 января, Барселона прошла в 1/8 финала Кубка Испании Расинг Сантандер.