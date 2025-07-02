Харьковский Металлист 1925 уступил греческому Панатинаикосу 0:3 в контрольном матче, а новичок команды Илья Крупский покинул поле уже в начале игры. Крупский столкнулся головами с игроком соперника. Из-за повреждения он был вынужден покинуть поле уже на 11-й минуте и сразу отправился в больницу.

Врачи диагностировали у Ильи сотрясение мозга. Предварительный прогноз — около 10 дней на восстановление, — сообщили в клубе.

После равного первого тайма Металлист 1925 не удержал натиск Панатинаикоса и пропустил трижды во второй половине: дубль оформил Даниэль Мансини (60, 73), а итоговый счет установил Кароль Свидерский на 89-й минуте.

20-летний правый защитник вернулся в харьковский клуб после аренды в Ворскле и недавно подписал новый контракт до 2028 года. Илья успел провести несколько матчей за молодежную сборную Украины и рассматривается как один из перспективных игроков Металлиста 1925.