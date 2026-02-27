Сергей Разумовский

По итогам вечерних матчей четверга, 26 февраля, определились все участники 1/8 финала Лиги Европы, которые преодолели стыковой раунд. Панатинаикос, играя в меньшинстве, выбил Викторию Пльзень, Ференцварош прошел Лудогорец, Лилль одолел Црвену Звезду, Штутгарт выбил Селтик, Болонья прошла Бранн, Генк оставил за бортом Динамо Загреб, Ноттингем Форест прошел Фенербахче, а Сельта Виго выбила ПАОК.

После этого сформировалась сетка 1/8 финала турнира. В частности, своих потенциальных соперников узнали украинцы Роман Яремчук, выступающий за Лион, и Артем Довбик из Ромы. Формат предусматривает, что в каждом сегменте есть две возможные пары, а жеребьевка разведет команды по разным частям сетки в зависимости от того, какой вариант выпадет.

Сетка 1/8 финала Лиги Европы

Ференцварош / Штутгарт – Порту / Брага

Панатинаикос / Ноттингем Форест – Мидтьюлланн / Бетис

Генк / Болонья – Фрайбург / Рома

Сельта Виго / Лилль – Лион / Астон Вилла

Жеребьевка 1/8 финала состоится 27 февраля и начнется в 14:00 по киевскому времени.