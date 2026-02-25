Жеребьевка 1/8 финала, четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов сезона-2025/2026 состоится 27 февраля 2026 года в 13:00 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Церемония пройдет в Доме европейского футбола в Ньоне. Участие в процедуре примут 16 команд — восемь лучших клубов лиговой стадии и восемь победителей стыкового раунда. Топ-8 основной стадии получат статус сеяных в 1/8 финала.

Команды формируются в пары в соответствии с местами в таблице лиговой фазы: 1–2, 3–4, 5–6, 7–8. Во время жеребьевки определятся их позиции в турнирной сетке, после чего станет понятен полный путь до финала. Клуб, указанный ниже в паре, будет проводить ответный матч дома. Возможны противостояния между командами из одной страны.



таблица - UEFA.COM



Матчи 1/8 финала запланированы на 10/11 и 17/18 марта, четвертьфиналы — на 7/8 и 14/15 апреля, полуфиналы — на 28/29 апреля и 5/6 мая. Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая 2026 года в Будапеште.

Расписание матчей 1/8 финала станет известно сразу после церемонии жеребьевки.

Сегодня, 25 февраля, состоятся заключительные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов.