Бывший защитник Шахтера Александр Кучер в комментарии BLIK.ua оценил шансы дончан на победу над Фенербахче в Лиге чемпионов и объяснил причины последних неудач команды Арды Турана.

«Ожидаю, что команду всё-таки должно прорвать. Игра у Шахтёра есть: мы видели, что они совсем неплохо выглядели в последних матчах Лиги чемпионов. Где-то не хватает концентрации, возможно, чего-то в завершающей фазе.

Конечно, очень трудно выдержать и играть одним составом сразу три турнира. Особенно учитывая такие большие расстояния, постоянные переезды и пересечения границы – всё это изматывает игроков.

Мне прежде всего хотелось бы победы Шахтёра. Как я уже говорил, в предыдущих играх Лиги чемпионов донетчане не заслуживали поражений, которых потерпели», – сказал Кучер.