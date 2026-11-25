Кучер: «Ожидаю, что Шахтер все-таки должно прорвать»
Специалист хочет увидеть победу «горняков»
Бывший защитник Шахтера Александр Кучер в комментарии BLIK.ua оценил шансы дончан на победу над Фенербахче в Лиге чемпионов и объяснил причины последних неудач команды Арды Турана.
«Ожидаю, что команду всё-таки должно прорвать. Игра у Шахтёра есть: мы видели, что они совсем неплохо выглядели в последних матчах Лиги чемпионов. Где-то не хватает концентрации, возможно, чего-то в завершающей фазе.
Конечно, очень трудно выдержать и играть одним составом сразу три турнира. Особенно учитывая такие большие расстояния, постоянные переезды и пересечения границы – всё это изматывает игроков.
Мне прежде всего хотелось бы победы Шахтёра. Как я уже говорил, в предыдущих играх Лиги чемпионов донетчане не заслуживали поражений, которых потерпели», – сказал Кучер.
Сегодня Шахтер встретится с Фенербахче в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов. Поединок состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 22:00.
После четырех туров «горняки» занимают 24-е место в общей таблице с четырьмя очками, а Фенербахче идет 22-м, имея пять баллов.
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