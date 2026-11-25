Вирт: «Победа Шахтёра над Фенербахче будет хорошей заявкой на плей-офф»
Специалист дал прогноз на поединок в Лондоне
Бывший вратарь Шахтера Юрий Вирт в комментарии Sport-express.ua оценил шансы донецкой команды на победу над Фенербахче в пятом туре Лиги чемпионов.
«На мой взгляд, однозначного фаворита в этом матче нет. Команды приблизительно одного уровня. И для Шахтера, и для Фенербахче сегодня будет одна из ключевых игр: командам однозначно нужно брать очки, обе будут стараться взять три.
Победа "горняков" над Фенербахче будет хорошей заявкой на плей-офф. Конечно, впереди еще три матча, но… Нужно выжимать максимум сейчас, не думать о Словане, дескать, вот со словаками точно три очка возьмем. Возможно, но легко в Братиславе точно не будет.
Мой прогноз – боевая ничья 1:1. Но искренне надеюсь, что это предсказание не сбудется и Шахтер победит», – сказал Вирт.
Сегодня Шахтер встретится с турецким Фенербахче в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов. Поединок состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:00.
После четырех туров «горняки» занимают 24-е место в общей таблице с четырьмя очками, а Фенербахче идет 22-м, имея пять баллов.
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