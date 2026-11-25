Бывший вратарь Шахтера Юрий Вирт в комментарии Sport-express.ua оценил шансы донецкой команды на победу над Фенербахче в пятом туре Лиги чемпионов.

«На мой взгляд, однозначного фаворита в этом матче нет. Команды приблизительно одного уровня. И для Шахтера, и для Фенербахче сегодня будет одна из ключевых игр: командам однозначно нужно брать очки, обе будут стараться взять три.

Победа "горняков" над Фенербахче будет хорошей заявкой на плей-офф. Конечно, впереди еще три матча, но… Нужно выжимать максимум сейчас, не думать о Словане, дескать, вот со словаками точно три очка возьмем. Возможно, но легко в Братиславе точно не будет.

Мой прогноз – боевая ничья 1:1. Но искренне надеюсь, что это предсказание не сбудется и Шахтер победит», – сказал Вирт.