Бывший защитник Шахтера Сергей Попов в комментарии Sport-express.ua оценил шансы донецкой команды на победу над Фенербахче в пятом туре Лиги чемпионов.

«Не могу сказать, что Шахтер однозначный фаворит, но донецкая команда, на мой взгляд, все же имеет немного больше шансов на успех. «Горняки» несколько стабильнее выглядят в Лиге чемпионов. Да, были поражения Интеру (0:1) и Спортингу (0:1), но их не лихорадит так, как турок, которые то проиграют Астон Вилле (0:6), то одержат победу над Ливерпулем (3:2).

Необходимо во что бы то ни стало побеждать Фенербахче, чтобы увеличить шансы на выход в плей-офф. Далее два выездных матча против соперников, с которыми донецкая команда тоже должна взять очки. Есть хорошие шансы на положительный результат, но и против Слована, и против Лейпцига легко не будет.

Голы в Лондоне точно будут. Поставлю на результативную ничью 2:2», – сказал Попов.