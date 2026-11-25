«Нужно во что бы то ни стало побеждать Фенербахче». Легенда Шахтера назвал точный счет матча «горняков» в Лиге чемпионов
Эксперт оценил перспективы донецкой команды
Бывший защитник Шахтера Сергей Попов в комментарии Sport-express.ua оценил шансы донецкой команды на победу над Фенербахче в пятом туре Лиги чемпионов.
«Не могу сказать, что Шахтер однозначный фаворит, но донецкая команда, на мой взгляд, все же имеет немного больше шансов на успех. «Горняки» несколько стабильнее выглядят в Лиге чемпионов. Да, были поражения Интеру (0:1) и Спортингу (0:1), но их не лихорадит так, как турок, которые то проиграют Астон Вилле (0:6), то одержат победу над Ливерпулем (3:2).
Необходимо во что бы то ни стало побеждать Фенербахче, чтобы увеличить шансы на выход в плей-офф. Далее два выездных матча против соперников, с которыми донецкая команда тоже должна взять очки. Есть хорошие шансы на положительный результат, но и против Слована, и против Лейпцига легко не будет.
Голы в Лондоне точно будут. Поставлю на результативную ничью 2:2», – сказал Попов.
Сегодня Шахтер встретится с турецким Фенербахче в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов. Поединок состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:00.
После четырех туров «горняки» занимают 24-е место в общей таблице с четырьмя очками, а Фенербахче идет 22-м, имея пять баллов.
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