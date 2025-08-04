Черноморец на домашнем стадионе сумел одержать сложную победу над тернопольской Нивой. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу одесситов.

Главный тренер команды Александр Кучер отметил работу коллеги Юрия Вирта, подчеркнув, что ожидал от матча высокой динамики и напряжения. Он также поблагодарил своих футболистов за смелую игру с позиции силы.

«Юрий Вирт умеет готовить команды такие бойцовские, которые будут сражаться, отдаваясь до последнего. Знаем, как он это делает. Так что мы такого ожидали, такую тяжелую игру. Настраивались, что будет нелегко. То, что еще первая игра, было много нервозности, ненужных ошибок впереди, в обороне тоже. Это, наверное, было от большого желания. Но считаю, что победа сегодня заслуженная.

Ребята молодцы, играли первым номером, создавали моменты. Так могли пропустить ненужные голы, я имею в виду. То, что пропустили, так оно и есть. Но то, что мы увидели сегодня, еще не то, что мы хотим видеть в идеале, но что-то видно уже. До идеала мы не дошли, но я же говорю, процентов 65 где-то мы видим, что оно что-то получается.

Кого считаю самыми принципиальными соперниками в битве за выход в УПЛ? У нас каждая игра принципиальная. Мы будем идти от игры к игре. Мы не будем смотреть на имена, на фамилии. И нам нужно готовиться к каждой игре отдельно, потому что мы понимаем, будет тяжело», – сказал Александр Кучер после игры.