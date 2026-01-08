Сергей Разумовский

Кудривка официально сообщила о прекращении сотрудничества с полузащитником Кириллом Матвеевым. Клуб объявил, что стороны достигли согласия относительно завершения отношений, поэтому контракт с 23-летним футболистом был расторгнут по взаимному соглашению.

Матвеев выступал за Кудривку в текущем сезоне Украинской Премьер-лиги и успел сыграть семь матчей в составе команды. Кроме того, хавбек отметился результативным действием в неофициальной игре – забил мяч в контрольной встрече против луганской Зари.

Ранее Кудривка продлила контракты с двумя ключевыми футболистами.