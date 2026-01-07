Кудрівка продлила контракты с двумя ключевыми футболистами
Известные детали трудовых соглашений
около 2 часов назад
Андрей Сторчоус. Фото - ФК Кудривка
Кудривка продлила контракт с опытным вратарем Артёмом Яшковым до конца сезона 2026/27.
Также подписал новое соглашение полузащитник Андрей Сторчоус, срок которого действует до конца текущей кампании. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В нынешнем чемпионате Яшков провел 11 матчей, пропустив 19 мячей.
В первой части сезона Сторчоус сыграл за Кудривку 15 матчей, забив шесть голов.
На данный момент команда Василия Баранова занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 15 очков в 16 матчах.
Поделиться