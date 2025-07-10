Павел Василенко

ПСЖ разгромил Реал Мадрид со счетом 4:0 в полуфинале Клубного чемпионата мира.

У вратаря Реала Тибо Куртуа не было шансов против парижан, но после финального свистка он «блистал» в смешанной зоне. Его целью был президент Ла Лиги Хавьер Тебас, который ранее заявлял, что Королевский клуб больше не перенесет матч первого круга, чтобы дать команде достаточно времени на подготовку.

«Услышать подобное от президента... Я никогда раньше такого не видел. Всего три недели отдыха, а затем 12 месяцев играть хороший сезон... вот в чем проблема! Возможно, он не хочет Клубного чемпионата мира, но он существует, мы здесь, и нам нужно отдохнуть и подготовиться. Этот человек просто хочет быть на виду... Я никогда не видел, чтобы президент любой организации говорил такое», – прокомментировал бельгиец.

Также бельгийский голкипер прокомментировал поражение Реала от ПСЖ.

«Сегодняшняя игра стала для нас тяжелым ударом. Но она поможет нам извлечь уроки, исправить ошибки и продолжать прогрессировать, ведь нам еще многое предстоит сделать. Мы допустили две ошибки (Асенсио в первом голе и Рюдигер во втором), которые решили исход матча. Мы должны извиниться перед болельщиками Реала за сегодняшнюю игру».

Куртуа отметил, что Реал провел отличный турнир.

«В конечном итоге, мы провели хороший турнир. Сегодня мы проиграли победителю Лиги чемпионов, и это показывает, на каком уровне нам нужно быть, чтобы этого добиться. Ошибки – часть командного спорта, и они наказываются. Раулю и Рюдигеру приходится нелегко, ведь они, очевидно, не хотели их совершать. Это досадно. Но это поможет нам извлечь урок и исправить ошибки. Когда мы начнем тренировки, мы будем готовы к прогрессу».

Чемпионат Испании стартует 15 августа, а Реал откроет сезон во вторник, 19 августа, матчем против Осасуны.