Голкипер мадридского Реала и национальной сборной Украины Андрей Лунин оказался в центре языкового скандала накануне полуфинального матча Клубного чемпионата мира против ПСЖ.

8 июля пресс-служба Реала опубликовала в соцсетях видео, в котором футболисты из разных стран произносят слово полуфинал на своих родных языках. В этом челлендже приняли участие звезды первой команды, в частности Винисиус Жуниор, Родриго, Джуд Беллингем, Лука Модрич, Килиан Мбаппе, Тибо Куртуа, Эдуар Камавинга, Давид Алаба и другие.

Когда очередь дошла до Андрея Лунина, он произнёс слово по-русски – полуфинал, хотя в титрах к видео был указан украинский вариант – півфінал.

🤔 How do you say semi-final in YOUR language? pic.twitter.com/lWz3FjMg2Q — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 8, 2025

Такой выбор языка вызвал волну критики в украинских соцсетях. Пользователи отметили, что украинский футболист не смог произнести даже одно слово на государственном языке, что выглядит неуместно на фоне войны с Россией.

Один из комментариев в сети: Это было одно слово. И оно не прозвучало на украинском. Печально.

Напомним, полуфинал Клубного чемпионата мира между Реалом и ПСЖ состоится 9 июля в 22:00 по киевскому времени.