Павел Василенко

Матч между ПСЖ и Баварией на Клубном чемпионате мира ознаменовался инцидентом, в котором Джанлуиджи Доннарумма сломал ногу Джамалу Мусиале, и многие осудили этот поступок вратаря парижской команды.

В четвертьфинале Клубного чемпионата мира ПСЖ обыграл Баварию со счетом 2:0, и в борьбе за мяч в штрафной площади Мусиала в столкновении с Доннаруммой получил перелом ноги.

Вратарь Баварии Мануэль Нойер решительно осудил действия Доннаруммы и заявил, что голкипер ПСЖ осознавал, что может сломать ногу Мусиале.

Однако вскоре после Нойера ситуацию прокомментировал вратарь Реала Тибо Куртуа, который встал на сторону Доннаруммы.

«Я смотрел игру с отцом и сыном, и когда Мусиала упал, я сказал: «Это ужасно». Однако преувеличение, что люди обвиняют Доннарумму, потому что и вратари, и нападающие идут за мячом, и когда это происходит, даже нападающие не думают о том, упадут ли они на нас. Я понимаю Нойера, потому что Мусиала – его товарищ по команде, и это его ранит, но действия Доннаруммы сами по себе были неизбежны. Доннарумма должен был это сделать», – сказал Куртуа.

Ранее главный тренер Баварии Венсан Компани прокомментировал поражение своих подопечных и отреагировал на травму Мусиале.