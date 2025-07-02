Павел Василенко

Реал Мадрид выиграл со счётом 1:0 у Ювентуса в 1/8 финала Клубного чемпионата мира. После матча голкипер мадридцев Тибо Куртуа сделал очень прямолинейное заявление о спортивном уровне турнира.

«Если вы верите четырем пользователям Twitter, что Клубный чемпионат мира ничего не стоит, вы ошибаетесь. Любой, кто хоть немного разбирается в футболе, может увидеть высокий уровень команд на этом турнире», – приводит слова Куртуа издание LosGalacticos.

Соперником Реала в четвертьфинале соревнований станет Боруссия Дортмунд.

Куртуа сыграл 103 матча за сборную Бельгии. Он играет за мадридский клуб с 2018 года и выиграл с ним 13 трофеев, включая два триумфа в Лиге чемпионов. Матч против Ювентуса стал его 286 появлением за Реал.

Напомним, что игроком мадридской команды является украинский голкипер Андрей Лунин, который еще не провел ни одного матча на Клубном чемпионате мира.