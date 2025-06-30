Павел Василенко

Нико Пас останется игроком итальянского Комо в сезоне 2025/26. Инсайдер Джанлука Ди Марцио пишет о решении мадридского клуба относительно талантливого аргентинца.

Атакующий полузащитник присоединился к клубу Серии А прошлым летом и быстро стал ключевым игроком в команде Сеска Фабрегаса.

Реал согласился продать игрока за шесть миллионов евро. Однако мадридский клуб добился права выкупить Паса позже.

Они могли сделать это в текущее трансферное окно, но решили этого не делать. Об этом пишет Ди Марцио.

Журналист сообщает, что Пас наверняка проведет сезон 2025/26 в Комо. Реал пока не намерен его выкупать.

Однако это не означает, что аргентинец не вернется в Мадрид. Реал сможет приобрести его за девять миллионов евро в следующем году.

Независимо от будущего Паса, Комо заключил хорошую сделку. Они, безусловно, получат выгоду от атакующего полузащитника, который забил шесть мячей и отдал девять результативных передач в 35 матчах Серии А в прошлом сезоне.