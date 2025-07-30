Павел Василенко

Известный тренер Виталий Кварцяный в интервью сайту BLIK.ua заявил, что житомирское Полесье имеет большие шансы пройти Санта-Колому во втором раунде квалификации Лиги конференций, несмотря на поражение команды Руслана Ротаня в первом матче со счетом 1:2.

«Думаю, Полесье победит с нужным счетом и пройдет дальше. Другого результата я даже не представляю, потому что это будет «позор» – вылетать от андоррцев. Я даю Полесью 90% на проход».

Ответный матч между Полесьем и Санта-Коломой пройдет в четверг, 31 июля, в 19:00 по Киеву.

В случае успешного результата, команда Ротаня в третьем раунде отбора Лиги конференций сыграет с победителем пары Пакш (Венгрия) – Марибор (Словения) (1:0 после первой игры).