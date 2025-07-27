Легионер Полесья надолго травмировался в матче с Санта-Коломой
Лукас Тейлор получил серьезную травму
около 2 часов назад
Лукас Тейлор/фото: Полесье
Бразильский защитник житомирского Полесья Лукас Тейлор получил травму во время матча квалификации Лиги конференций против Санта-Коломы, который завершился поражением украинской команды со счетом 1:2.
Как сообщили в клубе, после углубленного медицинского обследования у футболиста выявили повреждение связок, которое потребовало хирургического вмешательства.
Операция прошла успешно в воскресенье, 27 июля, в столице. По предварительным оценкам врачей, на реабилитацию Тейлору понадобится от шести до восьми месяцев.
Матч-ответ между Полесьем и Санта-Коломой запланирован на четверг, 31 июля. Начало игры — в 19:00 по киевскому времени.