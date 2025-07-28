Житомирское Полесье может отказаться от услуг сразу четырех футболистов. Об этом сообщил футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко.

Я так понимаю, что Майсурадзе, Битон, Мустафаев будущего в Полесье не имеют. Я так понимаю, что по Матичу также есть вопросы.

Мой WhatsApp говорит, что варианты для аренды они ищут, но, опять же, это футболисты, которые еще до сих пор в Полесье, которые еще до сих пор на балансе и на зарплате у Геннадия Буткевича. Поэтому я и говорю, что я считаю, что Полесье полтора месяца упустило, что Полесье те полтора месяца летнего трансферного окна могло быть намного эффективнее.