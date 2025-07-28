УЕФА назвал арбитров матча Лиги конференций Санта Колома – Полесье
Поединок состоится в ближайший четверг
около 5 часов назад
Фото: Getty Images
УЕФА на ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций Санта Колома – Полесье назначил бригаду арбитров из Северной Ирландии.
Главным судьей станет Бен Макмастер. Помощниками рефери назначены Джон Догерти и Стивен Белл. Четвертым арбитром станет Шейн Эндрюс.
Второй поединок пройдет в городе Энкамп на арене «Estadi de la FAF». Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
В первом матче Полесье уступило со счетом 1:2.
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