Левый вингер житомирского Полесья Бени Макуана не сыграет в ближайшей встрече Лиги конференций против андоррской Санта-Коломы.

22-летний футболист пропустил старт предсезонной подготовки из-за проблем с визой и присоединился к команде позже. Из-за этого он не попал в окончательную заявку на второй квалификационный раунд еврокубков.

По информации InsideUPL, тренер команды Руслан Ротань решил отправить легионера обратно в Украину. Там он уже провел тренировку с резервным составом Полесья. Наставник планирует внимательно изучить игровые качества Макуаны после завершения матчей в Лиге конференций.

Первый матч против Санта-Коломы (1:2) прошел в словацком Прешове, игра-ответ состоится в андоррском Энкаме на стадионе Estadi de la FAF.

В прошлом сезоне Макуана сыграл семь матчей за Полесье, результативными действиями не отметился. Также он шесть раз выходил на поле за черкасский ЛНЗ в аренде, забив один мяч.