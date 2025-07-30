Кварцяный: «У Пономаренко есть перспектива, но есть и недостатки»
Эксперт оценил нападающего бело-синих
около 5 часов назад
Тренер Виталий Кварцяный в интервью сайту BLIK.ua прокомментировал игру форварда Динамо Матвея Пономаренко в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов с мальтийским клубом Хамрун Спартанс (3:0).
«Я за ним наблюдал в матчах за молодежную сборную, общался с ним тогда. Матвей хороший футболист, нестандартный, соперникам трудно предугадать его действия. У Пономаренко есть перспектива, но есть и недостатки, ему нужно всё делать быстрее. По манере игры Пономаренко чем-то напоминает мне Олега Саленко.
Шовковскому виднее, он дает Пономаренко шанс. Раньше серьезные футболисты три-четыре года в дубле сидели, вспомните того же Михайличенко, Ваню Яремчука, Веремеева, Мунтяна, Трошкина, Онищенко, Шпакова. Когда-то матчи дубля Динамо собирали полные стадионы, билетов было не найти! Люди обожали этих футболистов».
19-летний Пономаренко в прошлом сезоне провел за главную команду Динамо пять матчей (88 минут) и забил один мяч.
За команду U-19 в прошлой кампании он отметился 20 голами в 26 поединках.