Тренер Виталий Кварцяный в интервью сайту BLIK.ua прокомментировал игру форварда Динамо Матвея Пономаренко в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов с мальтийским клубом Хамрун Спартанс (3:0).

«Я за ним наблюдал в матчах за молодежную сборную, общался с ним тогда. Матвей хороший футболист, нестандартный, соперникам трудно предугадать его действия. У Пономаренко есть перспектива, но есть и недостатки, ему нужно всё делать быстрее. По манере игры Пономаренко чем-то напоминает мне Олега Саленко.

Шовковскому виднее, он дает Пономаренко шанс. Раньше серьезные футболисты три-четыре года в дубле сидели, вспомните того же Михайличенко, Ваню Яремчука, Веремеева, Мунтяна, Трошкина, Онищенко, Шпакова. Когда-то матчи дубля Динамо собирали полные стадионы, билетов было не найти! Люди обожали этих футболистов».