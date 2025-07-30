Известный спортивный комментатор и совладелец Maincast Sport предложил привлечь футболистов к комментированию матчей.

Я бы хотел, чтобы украинские футболисты постепенно также подключались к комментированию. Мы видим, как «УПЛ ТВ» изменило подход к украинским футболистам – они начали приходить в студию.

Возьмём условно Дэна Бойко. Три года назад его интервью, ну, будем честными, было тяжело слушать. Сейчас, когда он в студии «Футбол 360» – прекрасно, просто прекрасно. Почему не попробовать его посадить вторым комментатором? И, на мой взгляд, это возможность продолжения карьеры для футболистов. Я уже вижу много футболистов, которые после завершения своей спортивной карьеры будут прекрасными в медиа.

Вопрос денег? Совершенно верно. Они зарабатывали очень много во время своей карьеры и им идти работать за 3 000 грн может быть неинтересно. Но, с другой стороны, так ты продолжаешь поддерживать интерес к себе. А карьера рано или поздно у всех заканчивается. Куда себя девать, когда тебе за 35 и карьера закончилась? Чем заниматься?

Медийность нужна, поэтому я уже даже сейчас среди футболистов Украинской Премьер-лиги вижу много людей, которые после завершения карьеры могли бы быть идеальными комментаторами или аналитиками. Саня Караваев, я ему уже говорю: «Заканчивай ту карьеру – ты создан для телевидения». Он создан для телека. Когда видишь его в шоу «Львы на джипе» – да, блин, тебе не нужен этот футбол, ты будешь топовым аналитиком и комментатором. Ну, это шутка, но таких много, – заявил Волочай в интервью Tribuna.com.